كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بكليات التمريض 2022

قال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج، والمشرف على كلية التمريض، إن امتحانات القدرات بكليات التمريض تتم بشفافية، حيث يتم عقد ورش عمل عبر برنامج «زووم» وبهذا يتم اختيار الطلاب بشفافية، وتحقيق المساواة وتقليل التداخل البشري في عملية الاختبارات بداية من وضع الأسئلة للامتحانات وانتهاءً بالتصحيح الإلكتروني وإعلان النتائج، وحرصا من إدارة الكلية على النهوض بالعملية التعليمية.

طبيعة امتحان القدرات لكليات التمريض 2022

وأوضح «النعمان» لــ«الوطن» أن امتحانات القدرات بالكلية تنظم بشكل يضمن إعطاء الطلاب المتقدمين كل حقوقهم، حيث يتم تقسيم اللجان إلى 3 لجان شخصية واللجان تكون خماسية فتتكون من 3 أساتذة مساعدين و2 مدرسين.

ويتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً، وبعد الانتهاء من أداء امتحان اللجان الشخصية يتجه الطالب إلى امتحان اللغة الإنجليزية وتكون مدته الزمنية ساعة ونصف، ولا يحق دخول الطالب لأداء الامتحان إلا بعد المقابلة الشخصية، ثم عملية التصيح الإلكتروني «بنماذج مختلفة».

وبعد ظهور النتيجة المكونة من امتحان مختلف لكل طالب يتم استلام الاستمارات للتصحيح الإلكتروني، وبعد ذلك يتم الدخول على المجلس الأعلى للجامعات ويتم عمل إحصائية بمجموع الدرجات ومجموع النجاح 60%، وهذا ما يؤهل الطالب بأن يكون لائقا أو غير لائق، ويتم عمل إحصائية بمجموع عدد الطلاب إناث وذكور وعلى أساسه يتم اختيار الطلاب اللائقين للالتحاق بالكلية.

الإجراءات الاحترازية التي تجريها الكلية أثناء أداء امتحان القدرات

وأشار «النعمان» إلى الإجراءات الاحترازية التي تجريها الكلية وهي كالآتي:

1-يتم تواجد الأطقم الطبية من الإدارة العامة للشؤون الطبية بصفة مستمرة داخل لجان الامتحانات.

2- الالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على مداخل الجامعة.

3- تتواجد سيارات الإسعاف في النقاط المحددة لها ومتابعة سبل التواصل السريع معها.

4- تكليف أفراد الأمن الدفاع المدني بالإدارة العامة للأمن الجامعي بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق مع توافر أعداد كافية من رجال الأمن لتنظيم الدخول.

5- يتم السماح للطلاب باصطحاب زجاجة المياه والمطهر والمعقم الخاص به داخل اللجان.

6- تكليف إدارة الصيانة وأقسام الصيانة بمتابعة المبردات ومكيفات الهواء داخل اللجان الإلكترونية.

7- التوسع في توفير أتوبيسات الجامعة المكيفة لنقل الملاحظين والمراقبين لمقر اللجان الجديد للفترة الصباحية والمسائية.

8- مراعاة عدم التزاحم وقت انتهاء اللجان.