«للجامعات الخاصة»: لم نحدد الحدود الدنيا لقبول طلاب الثانوية العامة 2022 حتى الآن

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّ الجامعات تواصل حاليا استقبال طلبات الالتحاق من قبل طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة للالتحاق بمختلف الكليات، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، موضحا أنّ عدد الطلاب الذين سددوا المصروفات وانتهوا من إجراءات الالتحاق من طلاب الشهادات المعادلة، بلغ 5600 طالب وطالبة.

5600 طالب وطالبة سددوا مصروفات الالتحاق بالجامعات الخاصة من طلاب الشهادات المعادلة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنّ نسبة الإقبال من قبل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية «معقولة جدا»، خاصة وأنّ بعض النتائج في دول الخارج لم تظهر حتى الآن، موضحا أنّ الجامعات حققت نسب قبول من طلاب الشهادات المعادلة بنحو 30% من إجمالي عدد الطلاب الواجب قبولهم بمختلف الجامعات.

الغر: نعمل وفق آلية لضبط أي شهادة مزورة

وعن رصد الشهادات والتأكد من صحتها وعدم تزويرها، أكد الغر أنّ هناك آلية جار العمل بها، تتمثل في إجراء فحص شامل على جميع الشهادات، والرجوع للجهات المانحة للشهادات والإدارات المنظمة للامتحانات للتأكد من صحتها، منعا للتزوير، وفي إطار جهور الوزارة لتطوير منظومة التعليم.

الالتحاق بالجامعات الخاصة عرض وطلب

وعن الحدود الدنيا للالتحاق بـ الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2022، أكد أنّه لم يتم الكشف أو الإعلان أو إقرار أي حدود دنيا حتى الآن، والأمر متعلق بانتظار الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022 ومعرفة مؤشراتها: «لا قيمة لما يتم نشره عن حدود دنيا ومقترحات حتى الآن، وننتظر نتيجة الثانوية العامة 2022».

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ المصروفات الدراسية تخضع للمنافسة بين الجامعات، موضحا أنّ الالتحاق بالجامعات الخاصة عرض وطلب وتنافسي، والسوق هو الفيصل في الأمر.

وعن الجامعات الجديدة التي ستنضم لمنظومة الجامعات الخاصة، أوضح أنّ العام الدراسي الجديد سيشهد انضمام جامعة الصالحية الجديدة، وستكون بها كلية الصيدلة فقط.