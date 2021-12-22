العثور على طفلة «تائهة» بالفيوم.. «شخص أخذها لتعيش مع أبنائه»

تسير في شوارع منطقة العرضي بالشيخ حسن بمدينة الفيوم، تبكي بشدة، وتتمتم بكلمات غير مفهومة، ما دفع أحد أهالي المنطقة للاقتراب منها والتحدث معها ليعرف هويتها وأسباب بكائها.

وتبينّ أنّ الطفلة تائهة من أسرتها، وتتكلم بصعوبة بالغة، ولا تعرف اسمها أو اسم والديها، فأخذها الشخص واشترى لها بعض الحلوى والعصير لتهدأ لحين البحث عن أسرتها وإعادتها إليهم، والتقط صورة لها ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أملاً في الوصول لأسرتها.

بلاغ بالعثور على طفلة تائهة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة العُرضي بالشيخ حسن بنطاق القسم بالعثور على طفلة تائهة وتتحدث بصعوبة كبيرة، وعدم تمكن الأهالي من التعرف عليها أو على أسرتها.

الشرطة تستمع لأقوال الأهالي

واستمع المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، إلى أقوال أهالي المنطقة الذين أكدوا أنّهم فوجئوا بالطفلة تسير في المنطقة وتبحث يميناً ويساراً وتبدو عليها علامات الخوف والرعب، فتحدثوا إليها بهدوء وأحضروا لها بعض الحلوى والعصير لحين العثور على أهلها، وحاولوا معرفة اسمها أو عائلتها لكنها كانت تتكلم بصعوبة، ولم يستدلوا منها على أي معلومات عنها.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، بينما تعهد أحد الأهالي بأخذ الطفلة لتمكث برفقة أبنائه لحين العثور على أسرتها وإعادتها إليهم.

نشر صورة الطفلة على «فيسبوك»

وقام المتعهد بتصوير الطفلة ونشر صورتها على الصفحات والمجموعات العامة الخاصة بمحافظة الفيوم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُطالباً من يتعرف على اسم الطفلة أو أسرتها بأنّ يتصل به على رقم هاتفه «01029296858» حتى يتمكن من إعادة الطفلة لأسرتها في أسرع وقت ممكن.