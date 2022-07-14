«الصحة»: زيادة بنسبة 7% في أعداد مصابي كورونا بمصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعداد مصابي كورونا فى مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا تقدر بحوالى 7%، والإصابات انقسمت إلى نوعين، إصابات بسيطة وأخرى متوسطة وهى الملاحظة والشائعة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر لم تدخل حتى وقتنا هذا موجة جديدة من فيروس كورونا وما حدث هو زيادة فى أعداد مصابي كورونا فقط، وحتى نستطيع القول أن مصر دخلت الموجة السادسة لابد وأن يكون هناك زيادة فى الإصابات، وكذلك في الوفيات.

أعداد مصابي كورونا في مصر

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اعداد مصابي كورونا فى مصر ليست كبيرة وماحدث من زيادة هو مؤشر للمواطنين لضرورة العودة لاتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحصول على اللقاحات، مؤكدًا أن جميع مراكز تلقي لقاح كورونا بها جميع أنواع اللقاحات ولا داعي للخوف أو القلق بشأن اللقاحات أو نقصانها، فهناك فائض من اللقاحات يصل الى 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا في مصر.

وأضاف أن حملة طرق الأبواب والتي تستهدف تطعيم المواطنين والوصول الى المستهدف منهم ما زالت تواصل عملها فى باقي محافظات الجمهورية، حيث أنها ساهمت فى الوصول الى عدد كبير من المواطنين عازفين عن الحصول على اللقاحات لعدة أسباب وتخوفات تم القضاء عليها وحلها، مؤكدًا ان اللقاحات تلعب دور كبير في الحد من انتشار الفيروس وعلى المواطنين الحصول عليها لتعزيز مناعة الجسم.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تزويد مقاعد الخط الساخن مع زيادة اصابات كورونا لاستقبال كافة تساؤلات المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بالفيروس والرد عليها مبشارة بشكل رسمي ومن المصادر الرسمية لها، وطمأنت المواطنين من استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات.