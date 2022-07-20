«صحة الدقهلية»: الكشف على 1543 مريضا في قافلة طبية بقرية ميت دمسيس

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ميت دمسيس مركز أجا، وقعت خلالها الكشف الطبي المجاني على 1543 مريضا على مدار يومين، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

11 عيادة طبية بقافلة صحة الدقلهية

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة الطبية استمرت على مدار يومي 18 و19 يوليو 2022، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1543 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 11 عيادة متخصصة «2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جراحة، جلدية، نسا، تنظيم أسرة، أنف وأذن، أسنان».

أعداد الكشف الطبي في العيادات

وأضاف «مكين»، في بيان صحفي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 347 في عيادة الباطنة، 336 أطفال، 235 عظام، 214 جلدية، 69 جراحة، 112 نساء وتنظيم أسرة، 114 أنف وأذن، 87 أسنان.

وأشار إلى أنه تم إجراء عدد 366 تحليل مختلف للمرضى، وإجراء 50 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، كما أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 147 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المواطنين.