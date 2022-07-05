الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تروع المناطق الحدودية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية تواصل ترويع المناطق الحدودية في «سومي» ومدينة «خاركيف» و«دونباس»، مشددا على أن الأوكرانيين يجب أن يحطموا القوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني: المهمة تتطلب وقتا وجهودًا فوق طاقة البشر

وأشار زيلينسكي في خطاب إلى مهمة صعبة، وتتطلب وقتا وجهودًا فوق طاقة البشر، موضحا أن لا خيار أمام بلاده سوى مواصلة التصدي للقوات الروسية.

وأصيب مساعد مصور في قناة «تي في تسي» الروسية، يدعى «أندريه أليكسييف»، بشظايا قذيفة خلال قصف القوات الأوكرانية لـ مدينة «دونيتسك».

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تفخخ الجسور في «سومي».

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، «كييف» بتلغيم مداخل المدارس التي تتحصن بها بمناطق «دونيتسك» و«أوديسا»، وإعداد نقاط قنص لإطلاق للنار منها، وتفخيخ الجسور في «سومي».

وأسند التحقيق في جمهورية «دونيتسك» الشعبية تهمة «الارتزاق» لمواطن سويدي استسلم في مصنع «آزوفستال» للصلب بـ«ماريوبول» جنوبي شرقي أوكرانيا، ما يعرضه لحكم الإعدام في حال ثبوت التهم.

وأعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة «خيرسون» جنوب أوكرانيا، أن حكومة المنطقة ستبدأ عملها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

بدورها، أعلنت «لجنة التحقيق الروسية»، أنها ستطلب من «الحرس الوطني» معلومات عن تخابر مراقبي منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» مع استخبارات أوكرانيا.

وكان الحرس، أعلن في وقت سابق، العثور على وثائق لبعثة مراقبي المنظمة، في منزل الرئيس السابق لإدارة جهاز الأمن الأوكراني بـ«خيرسون»، الجنرال فياتشيسلاف سافتشينكو.

بدورها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن وحدة الصف التي حشدت أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» لمواجهة «موسكو»، قد تمثل نقطة ضعف للحلف، مشيرة إلى أن الحقيقة هي أنه لا يوجد إجماع داخل الحلف حول كيفية التعامل مع روسيا.

الصناعة الروسية: خروج شركة «مايكروسوفت » الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي

اقتصاديا، قال فاسيلي شباك، نائب وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف، إلى أن خروج شركة «مايكروسوفت » الأمريكية من سوق بلاده سيكون له تأثير إيجابي على منتجي البرمجيات المحليين، في ظل توفر أنظمة تشغيل روسية مثل «أسترا» و«ألتا» و«رد أو أس»

بدورها، أشارت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إلى أن العديد من المؤسسات الصناعية في المملكة المتحدة قد تتوقف عن العمل في الشتاء في حال توقف إمدادات غاز موسكو.

وبدأت «أنقرة» التحقيق في مصدر الحبوب على متن سفينة الشحن «جيبيك جولي»، رست في 1 يوليو الجاري في ميناء «كاراسو» التركي على البحر الأسود.