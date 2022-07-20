انتشال جثة شاب غرق في نيل العياط.. لجأ للسباحة هربًا من ارتفاع الحرارة

نجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال جثة شاب بنهر النيل خلال السباحة بالعياط، وحدد رجال المباحث هوية الشاب الغارق.

وورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة العياط، بمصرع شاب غرقًا أثناء السباحة في نهر النيل، وأشارت التحريات التي أجراها رجال المباحث بإشراف العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن الشاب الغارق مقيم بإحدى قرى العياط، وتم تحديد هويته، وانتشال جثته.

تم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

انتشال جثة شاب من نهر النيل بأبو النمرس

وفي سياق آخر، تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس أمس، بلاغا بغرق شاب في نهر النيل، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم تحديد هوية الشاب، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته، وكشفت التحريات أن الشاب الغريق سقط في النيل وفقد حياته لعجزه عن السباحة.