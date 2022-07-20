بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها وسانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الدكتورة أنستازيا منينا، نائب رئيس جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية الروسية للعلاقات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلي، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور مهران النجار، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

مذكرة تفاهم علمي مشترك

وعلى هامش اللقاء، وقع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور أنستازيا منينا نائب رئيس جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية بروسيا، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي المشترك بين الجامعتين.

من جانبه رحب الدكتور جمال سوسة بوفد جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية الروسية لزيارتهم جامعة بنها، مؤكدًا حرصه على التعاون الدائم مع الجامعات العالمية المتميزة وتكوين شراكات معها في إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية تتمتع بترتيب متقدم على مستوى العالم وتعد من الجامعات الريادية في روسيا في البحث العلمي.

تعاون في مختف المجالات

من جانبها، أعربت الدكتور أنستازيا منينا، نائب رئيس جامعة سانت بطرسبرج للعلاقات الدولية، عن سعادتها بهذا اللقاء وكذلك التعاون البناء مع جامعة بنها في مختلف المجالات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة بنها وجامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية يمكن تبادل زيارات لأعضاء هيئة التدريس والحصول على منح لدراسة الماجستير والدكتوراه وإجراء بحوث علمية ما بعد الدكتوراه في جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المشروعات الدولية المشتركة.

وأوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجامعتين تتيح إجراء التبادل الطلابي بين الجامعتين، وإمكانية الاشتراك في الدورات التدريبية الصيفية «أونلاين» لطلبة جامعة بنها هذا العام.

دورات تدريبية في الصيف

كما يتيح التعاون أيضا زيارة طلاب جامعة بنها لحضور التدريبات الصيفية بجامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية، مضيفا أنه جاري الاتفاق على منح الدرجات العلمية المزدوجة لطلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة بنها في التخصصات المختلفة وما يناظرها من تخصصات في جامعة سانت بطرسبرج الكهروتكنولوجية.

وأشار الدكتور مهران النجار، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، إلى أن جامعة بنها حريصة على تعزيز علاقاتها الدولية من خلال التعاون مع أفضل مؤسسات التعليم العالي العالمية وأكثرها تميزا بهدف خدمة الجامعة وزيادة قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية المتميزة.

عرض توضيحي عن تاريخ جامعة بنها

وشهد اللقاء عرضا توضيحيا عن تاريخ جامعة بنها وكلياتها ورؤيتها ورسالتها وإمكانياتها العلمية والبحثية وتصنيفها محليا وإقليميا ودوليا، بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع الجامعات الدولية، كما تم تقديم نبذة عن جامعة بنها الأهلية الجديدة بمدينة العبور، وكذلك أعداد منتسبي جامعة بنها الحاصلين على الدكتوراه من الجامعات الروسية والمتواجدين الآن بروسيا.