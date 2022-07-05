جامعة بنها تكرم أستاذة مساعدة حصلت على جائزة «إينسو أوردز» الدولية

كرم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتورة سارة عبد ربه، رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية، لحصولها على جائزة «إينسو أوردز»، الهندية للأبحاث المبتكرة في مجالات الهندسة والعلوم والطب لهذا العام، وذلك بحضور الدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية.

شباب العلماء المتميزين

وأكد «سوسه» في بيان، أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مشددًا على أن الجامعة حريصة على خلق بيئة أكاديمية فريدة قادرة على التأثير الإيجابي في طبيعة العملية التعليمية، وربط المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل بحيث تكون قادرة على حل مشاكل المجتمع، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.

منحة تدريبية بإيطاليا

جدير بالذكر أن الدكتورة سارة عبد ربه، الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية حصلت على جائزة «إينسو أوردز» الهندية للأبحاث المبتكرة في مجالات الهندسة والعلوم والطب لهذا العام؛ لابتكارها مشروعًا بحثيًا تم عرضه في إيطاليا عن الفنون والتكنولوجيا أثناء حصولها على منحة تدريبية في إيطاليا؛ لتصبح المؤرخة المصرية والفنانة التشكيلية الوحيدة التي تنال هذه الجائزة الدولية التي تمنحها المؤسسة للعلماء على مستوى العالم.

و تعتبر «عبد ربه» أول مؤرخة فن مصرية تفوز بجائزة بحثية من إيطاليا مع مؤسسة التنمية المستدامة بايطاليا وبالتعاون مع ثان أقدم أكاديمية الفنون الجميلة في إيطاليا أيضًا، وأن مشروعها البحثي هو عبارة عن تأريخ وتوثيق ودمج الفن المعاصر والتكنولوجيا، موضحة أنها تعتبر الفنانة المصرية الوحيدة التي صممت لأول عمارة افتراضية في العالم بتطبيق «الميتافيرس» الذي ابتكرته شركة مايكروسوفت الأمريكية.