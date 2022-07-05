رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين في المسابقات الدولية والمحلية

كرم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب طلاب كلية الهندسة ببنها الفائزين بالمسابقة الدولية للابتكارات العلمية العالمية والمقامة بكلية الدفاع الجوي، بحضور الدكتور السيد على عميد كلية الهندسة ببنها.

جائزة التصنيف للمشروعات

كما كرم رئيس الجامعة طلاب كلية الهندسة بشبرا المشاركين في مسابقة (ديوان / تميز) المعمارية العالمية المحكمة دوليا وحصولهم على جائزة التصنيف ضمن أفضل عشرة مشروعات من بين 162 مشروعا مقدما من متسابقين من 40 دولة.

كما تم تكريم طلاب كلية الهندسة بشبرا الحاصلين علي المراكز الأولى فى فعاليات هاكاثون المدن الذكية بجامعة بنها، وهاكاثون الحلول الذكية للحفاظ على المياه بمعهد بحوث الإلكترونيات، إضافة إلى تكريم الطالب الحاصل على المركز الثامن بمسابقة الخط العربي على مستوى الجامعات المصرية.

دعم المشاركة الاجتماعية

وأكد الدكتور جمال سوسة، أهمية دعم الطلاب في المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية وغيرها من أجل تعظيم الاستفادة من طاقاتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، مؤكدا أنّ الجامعة لا تألوا جهدا في اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة للمبدعين والنوابغ في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

في سياق آخر، كرّم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتورة سارة عبدربه، رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية، لحصولها على جائزة «إينسو أوردز»، الهندية للأبحاث المبتكرة في مجالات الهندسة والعلوم والطب لهذا العام وذلك بحضور الدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية.