 تعرف على موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. خلال العام المالي المقبل

تضمنت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2022 التي تم العمل بها بداية من الشهر الجاري ووافق عليها مجلس النواب مؤخرا، تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات.

وعقب تمويل زيادة المعاشات الأخير، بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، يسمح بصرف الزيادة مبكرا ليستفيد منها 10 ملايين شخص من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

الزيادة السنوية للمعاشات

وتستمر الزيادة السنوية للمعاشات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، ضمن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لتحسين دخول المواطنين، لمواجهة الأعباء المالية التي فرضتها تبعات واثار الحرب الروسية الأوكرانية، الممتدة وبالفعل تم صرف الزيادة في المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول شهر أبريل الماضي، بدلاً من الانتظار للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو من كل عام وتستمر الزيادة السنوية وفق قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

ويصدر قرار الزيادة الجديدة للمعاشات مع إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة في الفترة بين يناير وفبراير بعد عرض الموازنة على رئيس الجمهورية، حيث زادت المعاشات منذ 4 سنوات بنسبة 40% بإضافة زيادة سنوية 13% خلال 3 سنوات متتالية.

تسديد 800 مليار لصندوق المعاشات

وسددت وزارة المالية، بحسب تصريح وزير المالية أمام مجلس النواب خلال مناقشات الموازنة العامة، الأقساط الخاصة بصندوق التأمينات والمعاشات، حيث كانت هناك ديون لصناديق المعاشات تزيد على 800 مليار جنيه، وتم تحويل 510 مليارات جنيه وبالتحويلات الجديدة ستكون وصلت إلى 700 مليار جنيه، ما يساعد على تمويل صناديق المعاشات.

وشهدت المعاشات زيادة سنوية منذ إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد في 2019 حيث نصت المادة 35 من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على زيادة المعاشات بشكل سنوي، في 30 يونيو من كل عام، واعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% ومع ارتفاع نسبة التضخم تزداد أيضا الزيادة السنوية للمعاش، وهو ما يعني توقع برفع الزيادة الجديدة مع نهاية السنة المالية الجديدة وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة زيادة في المعاشات 13% سنويا.

زيادة مستمرة 8 سنوات

وشهدت الـ 8 سنوات الأخيرة تضاعف المعاشات وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014، 86.5 مليار جنيه، وقفزت إلى 282 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي2022/ 2023.