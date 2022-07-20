الحكومة تعلن ضوابط العودة للعمل بعد انتهاء عزل كورونا: الفحوصات ليست إلزامية

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الضوابط الخاصة بعودة الموظفين إلى أماكن العمل، بعد انتهاء فترات العزل المقررة لإصابات كورونا والمخالطين لهم، والتي تنص فيما يتعلق بالحالة الإيجابية معمليا دون أي أعراض، العزل 5 أيام من تاريخ الاختبار، على أن يستمر الشخص حال انتهاء العزل في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية في تحركاته، طبقا لفترات العزل المقررة وفقا للتصنيف الإكلينيكي لأعراض الحالة.

وأشار الوزير إلى أنّ الحالة الإيجابية التي تعاني من أعراض بسيطة حال وجود حمى بدرجة 38 فأكثر، يستمر العزل بحد أدنى 5 أيام وحتى 24 ساعة بعد زوال الحمى تماما، وتوقف استخدام خافض الحرارة، أما حال عدم وجود حمى، فيكون العزل لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي، على أن يستمر الشخص في الحالتين بارتداء الكمامة عند انتهاء العزل لمدة 5 أيام إضافية.

عزل 10 أيام للحالات الشديدة

وأضاف الوزير، أنّه فيما يتعلق بالحالة الإيجابية معمليا بأعراض متوسطة أو شديدة، يستمر العزل لمدة 10 أيام، شرط ألا يصاحب الأيام الثلاثة الأخيرة من العزل ارتفاعا في درجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، وحال انتهاء فترة الـ10 أيام واستمرار الأعراض، يستمر العزل حتى زوال الأعراض ومرور 3 أيام إضافية دون أعراض.

إجراء فحوصات طبية للعودة للعمل

وشدد الوزير على أنّه في جميع الحالات، سواء خلال أو بعد العزل، يتم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وبعد انتهاء فترات العزل المشار إليها، لا يستلزم للعودة للعمل إجراء الفحوصات المعملية اللازمة، موضحا أنّه يوصي بعدم مخالطة الأشخاص الأكثر عرضة لحدوث المضاعفات لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض أو إيجابية المعمل لفيروس كورونا حفاظا على سلامتهم، حتى حال تلقيهم التطعيم ضد كورونا.

وأوضح الوزير، أنّ أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزداد أسبوعيا على مستوى العالم للأسبوع الخامس على التوالي، بعد آخر انخفاض للحالات منذ الذروة الأخيرة في مارس 2022، حيث ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع من 4 إلى 10 يوليو 2022، بنسبة 15% للإصابات، و7% للوفيات، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وعلى الصعيد المحلي، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنّ الأسبوع الـ 28 لعام 2022 الممتد في الفترة من 10 إلى 16 يوليو، شهد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، طبقا لبيانات البرنامج القومي الإلكتروني لترصد الأمراض المعدية، الذي يمثل بيانات 542 مستشفى على مستوى الجمهورية.

رئيس الوزراء يشدد على ارتداء الكمامة

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أنّ معاودة زيادة الإصابات بفيروس كورونا، تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية، خاصة في أماكن التجمعات، مع الاستمرار في تلقي اللقاحات التي تحرص الدولة على توفيرها.