نضال الأحمدية: «شيرين عمرها ما عملت علاقة غير شرعية ولو بكلمة»

قالت الإعلامية نضال الأحمدية، إن الفنان حسام حبيب استغل أن طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب تحب الاستقرار ولا تفضل الطلاق، معلقةً: «لا تحب الطلاق كل يوم والزواج كل يوم، وأنها بنت بيت مصري أصيل، فهي تشبه السيدات العرب، وهناك فنانات كثيرات يتزوجن كل يوم لأنهن مرفهات مثل صباح الوافدة من مجتمع أوروبي منفتح، بينما شيرين مثلنا ابنة أصل تخاف على سمعتها وبنات».

شيرين قالت إن حسام حبيب لم يستغلها ماديًا

وأضافت «الأحمدية» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»: «شيرين عمرها ما عملت علاقة غير مشروعة ولو بكلمة، ولما سألت شيرين عن استغلاله المادي لها، قالت لم يحدث ذلك، لكنها كانت تصرف على والدته».

كواليس حلاقة شيرين عبدالوهاب شعرها

وأردفت الفنانة نضال: «مكنش بيسحب منها أموال زي ما بيقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعنديش المعلومات دي، وعندما حلقت شعرها كان هذا القرار بسبب مشكلة جعلتها لم تعد قادرة على احتمال العيش معه مرة أخرى، فدخلت غرفتها وأمسكت الشفرة وحلقت رأسها وحاجبيها، وبعد ساعات خرجت وقالت أنا شيرين جديدة».