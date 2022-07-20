مناقشة المشكلات النفسية للأطفال والمراهقين فى ندوة بالوحدة المحلية لقرية ترسا

نظمت كلية العلوم بالتنسيق مع كلية الاداب بجامعة بنها ندوة حول المشكلات النفسيه للأطفال والمراهقين وطرق حلها وكذا الافات المنزليه وكيفيه مكافحتها.

وعُقدت الندوة بمقر الوحدة المحلية بقرية ترسا بطوخ فى إطار القوافل التوعوية التى تطلقها الجامعة بالقرى، حاضر فيها الدكتور محمد الباز بكليه العلوم والدكتوره عفاف حسن بكليه الاداب وحضرها عبد الفتاح العزب رئيس الوحدة المحلية ولفيف من المواطنين والموظفين وأولياء الأمور بالقرية .

المشكلات النفسية والاجتماعية والسلوكية

ودارت الندوة حول المشكلات النفسية والاجتماعية والسلوكية لدى الاطفال والأكثر شيوعا خلال فترة المراهقة، حيث يكون المراهقون أكثر استقلالية وقدرة على الحركة وغالبا ما يكونون خارج نطاق السيطرة المباشرة.

وناقشت الندوة موضوع تقييم الصحة النفسية والتى تعتمد في فترة الطفولة والمراهقة على المعرفة الدقيقة بالخصائص العقلية التي تظهر خلال فترات النمو المختلفة وأنه لكى يتم تقييم الصحة النفسية في سن الطفولة والمراهقة بطريقة صحيحة يجب فحص مراحل النمو ونظام الأسرة الحالي والعوامل البيئية والتفاعلات الديناميكية مع بعضهم بالتفصيل.

مراقبة الأطفال أثناء اللعب

وأكد المشاركون أن مراقبة الطفل أثناء اللعب تعتبر مفيدة جدا في تقييم المهارات التنموية وفهم المواقف الحساسة المتعلقة بعلم نفس الطفل والتركيز بشكل كبير على دور اللعب في التقييم النفسي.

وأشاروا إلى أن العلاج النفسي يتم بالتعاون مع كل من الوالدين والمدرسة لتغيير السلوك كما يتم تقديم التثقيف النفسي للآباء وغيرهم من البالغين الذين يعتنون بالطفل مع التركيز على كيفية معالجة المشكلة السلوكية ومواقف البالغين غير المناسبة وأثناء عملية العلاج يتم العمل على مراقبة سلوك الطفل وتعزيز سلوكه الإيجابي ووضع حدود واضحة لسلوكياته غير المقبولة كما يهدف إلى التعرف على مشاعره وخاصة الغضب وإقامة اتصال مع الأحداث والأفكار التي تثير الغضب ويتم إجراء دراسات تركز على التدريب على المهارات الاجتماعية من أجل تطوير مهارات حل المشكلات وإقامة علاقات صحية.