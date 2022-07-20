توزيع درجات الاستاتيكا للثانوية العامة 2022.. 30 سؤالا في ساعتين

يتساءل الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، عن توزيع درجات الاستاتيكا للثانوية العامة 2022، عبر محركات البحث المختلفة، وعدد الأسئلة والدرجات النهائية للامتحان، الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة غداً الخميس، في آخر أيام الامتحانات وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويختتم طلاب الثانوية العامة، غدا الخميس ماراثون امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022 في ثلاث مواد، حيث يؤدي طلاب شعبة «علمي علوم» امتحان مادة الأحياء، و«علمي رياضة»، مادة الاستاتيكا، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق، ورقيا بنظام «البابل شيت».

توزيع درجات الاستاتيكا للثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن»، كيفية توزيع درجات الاستاتيكا للثانوية العامة 2022 لشعبة علمي رياضة وهي كالتالي:

- إجمالي عدد الأسئلة الاستاتيكا 25 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة.

- الدرجة النهائية 30 درجة.

- الدرجة الصغري 15 درجة.

- مدة الإجابة ساعتين.

وزير التعليم يحسم موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

ويحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، غداً الخميس، على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الساعة الواحدة ظهراً.

كما سيعلن وزير التربية والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2022/2023، التي تتضمن مواعيد بدء الدراسة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني وإجازة نصف العام ونهاية العام، وعدد أيام الدراسة ومواعيد امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية للعام المقبل.

كما سيعلن «شوقي»، جدول امتحانات الدور التاني لامتحانات الثانوية العامة 2022، وآلية تقديم تظلمات علي امتحانات الثانوية العامة هذا العام.