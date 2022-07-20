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الأمن يكشف كواليس جلوس صبي فوق سيارة تسير في الإسكندرية.. «مكنش له مكان جوه»

كتب:

محمد بركات
04:09 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
السيارة

السيارة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور جرى تداوله على إحدى الصفحات عبر تطبيق «واتس آب»، مدعومًا بصورة يظهر خلالها أحد الصبية جالسًا أعلى سقف سيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها، وتبين أنها سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنه نظرًا لعدم تواجد مكان لنجلها داخل السيارة قام بالجلوس أعلى سقف السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.                  

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