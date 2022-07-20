انتهاء تطوير قاعة كنوز تانيس بالمتحف المصري بالتحرير

قالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن الفترة المقبلة، ستشهد نشاطا تعليميا مكثفا لمختلف الفئات داخل المتحف الذي خضع لعملية تطوير شاملة شملت الحوائط والأرضيات وسيناريو العرض المتحفي للقطع الأثرية بالمتحف، لتختلف الصورة بشكل كامل لزوار المتحف سواء من المصريين أو الأجانب.

إطلاق البرنامج التعليمي «مصر تلتقي باليونان وروما»

وذلك بعد إعلان المتحف المصري، عن البرنامج التعليمي «مصر تلتقي باليونان وروما»، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 23 يوليو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، للأطفال بين 12 و13 عاما.

وقال بيان صادر عن المتحف: «يشمل البرنامج التعليمي جولة إرشادية يقدمها أمناء قسم العصرين اليوناني والروماني بالمتحف، تلقي الضوء على سيناريو العرض المتحفي في قاعة «49-50» بالدور الأرضي، وباستخدام بطاقات تفاعلية من تصميم أمناء القسم ومشروع تطوير المتحف بالتعاون مع الأتحاد الأوروبي، تليها أنشطة تعليمية وورشة فنية يقدمها أعضاء متحف الطفل بالمتحف في قاعات العرض.

مصير آثار توت عنخ آمون

وقالت «عبدالرازق» في تصريحات لـ«الوطن»: «انتهينا من نقل القطع الضخمة لآثار توت عنخ آمون، التي كان آخرها المقصورة الرئيسية الضخمة المذهبة التي كانت تحوي 4 مقاصير أخرى أصغر، وجرى تغليفها وتفكيكها ونقلها إلى مقرها الجديد بالمتحف المصري الكبير، إذ تجتمع آثار توت عنخ آمون سويا للمرة الأولى منذ اكتشاف مقبرته قبل 100 عام».

تطوير قاعة كنوز تانيس

وتابعت مدير عام المتحف المصري بالتحرير: «انتهى العمل في تطوير قاعة كنوز تانيس، وهي القاعة التي كانت تحوي كنوز توت عنخ آمون، ولم تتبق سوى الإضاءة فقط لتكون القاعة جاهزة لاستقبال الجمهور وتسليط الضوء على كنوز لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام الذي يليق بها».