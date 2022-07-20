العثور على جثة فتاة مدفونة داخل منزل بالأقصر والقبض على والدها

ألقت قوات الأمن بمحافظة الأقصر، قبل قليل، القبض على والد فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، تم العثور عليها مقتولة ومدفونة داخل المنزل، في قرية «حاجر العديسات» جنوب شرق الأقصر، بعد أن أبلغ الأهالي بوجود رائحة كريهة تخرج من منزله.

وتبين أن الفتاة لقيت مصرعها بضربة شومة على رأسها من والدها، الذي اعتاد ضربها وتعذيبها خلال الفترة الماضية، في قرية «حاجر العديسات»، بمدينة الطود شرق الأقصر، وقام الأب بعد وفاة ابنته بدفنها داخل المنزل، حتى ظهرت رائحة الجثة وأبلغ الأهالى رجال الشرطة، وتم استخراج جثمان المتوفية ونقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى، وضبط الأب المتهم للتحقيق معه فى الواقعة.

العثور على جثة مقتولة ومدفونة

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز الأقصر، بالعثور على جثة فتاة بعد اختفائها لعدة أيام بقرية حاجر العديسات قبلى، وتم العثور على جثمان الفتاة مقتولة ومدفونة داخل المنزل حيث تبين قيام والدها بالتخلص من نجلته بضربها بشومة على رأسها أودت بحياتها على الفور داخل مسكنهما بالقرية وقرر دفنها فى المنزل.

ضربة عنيفة على الرأس

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة "س" تبلغ من العمر 15 سنة مقتولة بضربة عنيفة فى الرأس ومدفونة داخل المنزل، وتم على الفور نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين إستكمال التحقيقات والتصريح بدفن الجثة، وتم ضبط الوالد المتهم فى الواقعة للتحقيق معه ومعرفة سبب الجريمة وقتل إبنته، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.