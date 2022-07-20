شيرين عبدالوهاب تعلن مقاضاة حسام حبيب: من النهارده هركز في شغلي

أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيان رسمي، أنها ستقاضي المطرب حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب

وقالت «شيرين» في بيان صادر من مكتب محاميها ياسر قنطوش: «جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك جرى توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه حسام حبيب».

وذلك على خلفية ما ذكرته المطربة مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس، واتهامها لـ«حبيب» بسرقة سيارتها من منزلها بالشيخ زايد، مستغلا وجودها بالساحل الشمالي.

شيرين عبدالوهاب: «هركز في شغلي»

وأضافت شيرين عبدالوهاب في بيانها: «سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى المحامي، وكلي ثقة في قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي».