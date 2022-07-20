باحث سياسي: حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ 5 مليارات دولار

قال جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي، إن الفترة الماضية كشفت عن تقارب مصري أوروبي، ظهر خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للقاهرة، إضافة لزيارة الرئيس السيسي هذا العام لباريس، مشيرًا إلى محطة جديدة للتقارب بزيارة الرئيس إلى صربيا اليوم، عقب زيارة ألمانيا.

حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 5 مليارات دولار

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد في برنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن هناك نشاطا مصريا تجاه الدائرة الأوروبية معززا بتنامى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمجالات كافة، موضحا أن الجانب الألماني شريك اقتصادي وتجاري رفيع المستوى، إذ توجد العديد من الشراكات الاقتصادية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة، فضلًا عن تعظيم التجارة البينية بين مصر وألمانيا، كاشفًا عن أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين يبلغ 5 مليارات دولار.

زيارة الرئيس لألمانيا شريك أساسي للدولة

ووصف الباحث السياسي الحكومة الألمانية بأنها شريك أصيل للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الزيارة في هذا التوقيت تعزز وترفع هذه العلاقات في ظل الحكومة الألمانية الجديدة، منوهًا بأن الحكومة الألمانية الجديدة هي حكومة ائتلافية، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا إطلاقة جديدة.

تقديم الحزم المالية المقررة

ولفت إلى أن قضية المناخ أصبحت تطرح نفسها على أجندات قادة العالم، مؤكدًا صعوبة الفصل بين أمن الغذاء والطاقة والأزمات الاقتصادية وبين تغيرات المناخ، مشددًا على ضرورة تحمل الدول الكبرى مسؤوليتها بتقديم الحزم المالية المقررة لتحمل تبعات التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر، موضحًا أن مصر لا تطرح فقط رؤيتها لكنها تطرح الرؤية الأفريقية والعربية.