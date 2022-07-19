«الابتكار الزراعي» نستهدف زيادة دخل المزارع بالتعاون مع حكومة ألمانيا

قال الدكتور وليد رمضان المشرف على برامج الإنتاجية والابتكار بمشروع الابتكار الزراعي ما بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، إن جملة «مصر دولة زراعية» هي مقولة حقيقية وستستمر، موضحًا أن 45% من الشعب المصري يعمل في قطاع الزراعة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد

وأضاف في حوار مع الإعلامية الدكتورة نجلاء البيومي في برنامج «الاقتصاد والناس»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الاهتمام بقطاع الزراعة سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الظروف العالمية الحالية.

أساليب مبتكرة لتحسين دخل المزارعين

وأوضح المشرف على مشروع الابتكار الزراعي أن مشروع الابتكار الزراعي يستهدف زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر، من خلال استخدام بعض الأساليب والطرق والممارسات السليمة المبتكرة لتحسين دخل المزارع وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري، لافتًا إلى محاولة الحكومة إدخال صغار المزارعين في عملية التنمية الزراعية على مستوى الدولة.

3 محاور أساسية لتحسين دخل المزارعين بأساليب مبتكرة

ولفت «رمضان»، إلى أن التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع الزراعي هي التي فرضت التعامل معها عن طريق الحلول المبتكرة، مشيرًا إلى أن المشروع يقوم على 3 محاور أساسية، حيث يتضمن المحور الأول تسهيل تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين، إضافة لفتح أكثر من قناة لبيع المنتجات، لتوفير عدة منافذ يستطيع المزارع اختيار الأفضل له، ويتضمن المحور الثاني دعم دور بعض الجمعيات الأهلية المختصة بالمجال الزراعي والجمعيات الزراعية بالمحافظات المستهدفة لتقديم خدمات مستمرة للمزارعين.

وأشار المشرف على مشروع الابتكار الزراعي إلى المحور الثالث والذي يتضمن التنمية المستدامة، حيث يتم العمل مع المزارعين لتعظيم الإنتاجية وتقليل الفاقد، إضافة إلى مساعدته في تقليل التكلفة، حتى ينعكس في النهاية على زيادة هامش الربح الذي سيعود للمزارع.