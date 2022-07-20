زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري لحجز وحدات سكنية.. اعرف وصل كام

اتخذ مجلس الوزراء، في اجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء، قرارا بزيادة الحد الأقصى للدخل الشهري الذي يتم وضعه للتقديم للحصول على وحدات سكنية في برنامج سكن لكل المصريين.

وجاء ذلك القرار بشأن زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري لحجز وحدات سكنية، من أجل أن يواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

وفيما يلي نعرض زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري لحجز وحدات سكنية، وفقا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري لحجز وحدات سكنية

فئة منخفضي الدخل وصلت إلى 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريا للأسرة.

فئة متوسطي الدخل وصلت إلى 13000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، بينما وصلت إلى 18000 جنيه شهريا للأسرة.

كما تم زيادة الحد الأقصى من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهريا.

ومن أجل الحصول على الوحدات السكنية، على الأشخاص الراغبين في ذلك، تقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة.

وحدات الإسكان المطروحة في أكتوبر

وأعلنت وزارة الإسكان طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب بمساحات مختلفة في مدينة 6 أكتوبر جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، وذلك بنموذج «عصفور الجنة».

ويتم بدء الحجز من يوم الأحد الموافق 31 يوليو، حيث يتم سداد 10٪ كجدية حجز، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 ٪ خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 ٪ خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 ٪ المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة).