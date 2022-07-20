مساعدات عاجلة من تضامن الدقهلية لأسر ضحايا مخبز دكرنس

أكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنه وجه بسرعة التدخل العاجل للتعامل الفوري وتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في حادث انفجار 3 اسطوانات غاز داخل مخبز بقرية «منية مجاهد»، في مركز دكرنس، والذي أسفر عن وفاة حالتين واصابة 12 آخرين، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم كل الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والحوادث، من خلال التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة لتوفير الحياة الكريمة لهم.

مساعدات التضامن للوفيات والمصابين

وأضاف «عبدالعزيز»، في بيان صحفى مساء اليوم الأربعاء، أنه أمر على الفور بتحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، لتقوم ببحث الحالات والأسر للمتوفين والمصابين بالحادث، وتقرر صرف مساعده بمبلغ 8000 جنيه لكل حالة وفاة، وصرف مبلغ 2000 جنيها لكل حالة إصابة، وأن يتم تسجيل الأسر المضارة على برنامج تكافل وكرامة، وتقديم كافة المساعدات اللازمة للأسر، ومتابعة حالات المصابين بالمستشفى، لتقديم كافة اوجه الرعاية لهم والمساعدات الممكنة لهم ولأسرهم.

ورود بلاغ بوقوع انفجار داخل مخبز بدكرنس

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود عدة بلاغات من ‏أهالي منطقة «منية مجاهد» لإدارة ‏شرطة النجدة، بسماع صوت انفجار هائل إثر انفجار أسطوانات غاز تجاري ‏داخل ‏فرن للمخبوزات تابع لأحد الأهالي، مما تسبب في حالة من الذعر في المنطقة ووجود عدد كبير ‏من ‏المصابين وتلفيات في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكان الانفجار.‏

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين ‏نشوب ‏حريق ‏ في فرن للمخبوزات إثر وقوع انفجار في 3 أسطوانات غاز تجاري «كبيرة الحجم»، مما ‏تسبب ‏في حالة من الذعر بين المواطنين ، ‏وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وإخماده.‏