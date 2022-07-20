ارتفاع ضحايا انفجار أسطوانات غاز في فرن بالدقهلية.. 12 مصابا وحالتي وفاة

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار أسطوانات غاز داخل فرن مخبوزات أهالي في منية مجاهد بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إلى 12 إصابة وحالتي وفاة، وجرى نقل المصابين لمستشفى دكرنس العام، وإيداع جثتين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، فيما أعلنت إدارة المستشفى حالة الاستعداد للتعامل مع كافة المصابين.

وفاتان و12 مصابا في انفجار أسطوانات غاز بدكرنس

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن»، أن الحادث الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة منية مجاهد مركز دكرنس أسفر عن وفاة كلا من «السعيد أحمد السيد»، 20 عاما، من منطقة منية مجاهد، و«أميرة محمد العد يوسف»، 38 سنة، من منية مجاهد، بالإضافة إلى 12 مصابا آخرين.

وأوضح المصدر أن حالة المصابين متنوعة بين جروح وحروق وكسورـ وجاري التعامل معهم في استقبال مستشفى دكرنس العام وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بوقوع انفجار في فرن مخبوزات بدكرنس

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي لإدارة شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار هائل في منطقة منية مجاهد إثر انفجار أسطوانات غاز تجاري داخل فرن للمخبوزات تابع لأحد الأهالي، مما تسبب في حالة من الذعر في المنطقة ووجود عدد كبير من المصابين وتلفيات في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكان الانفجار.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق ‏في فرن للمخبوزات إثر وقوع انفجار في 3 أسطوانات غاز تجاري «كبيرة الحجم»، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، ‏وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين أن أسطوانة غاز ‏أحدثت تلفيات في سيارة ملاكي الدقهلية رقم «د ل ف 4629»، وتسبب في تدمير سقف السيارة علاوة ‏على التلفيات التي حدثت في مكان الانفجار.‏

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏