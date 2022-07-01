إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

شهدت قرية «جروان» التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انفجار أسطوانة غاز، وعلي الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى الباجور العام، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 3 بحروق متفاوتة

بالانتقال والفحص، تبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفاوتة في الجسم، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، وتم نثل المصابين إلى مستشفى الباجور العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

السيطرة على الحريق

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، بانفجار أسطوانة غاز بدائرة المركز بقرية جروان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والسيطرة علي الحريق الناتج عن الانفجار، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .