موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022: فتح باب التسجيل خلال أيام

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لاختبارات القدرات 2022، وفقا للضوابط و المعايير التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يبحث المئات من الطلاب عن مواعيدها، ومنها موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022.

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022: الأسبوع المقبل

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، عن أن الأسبوع المقبل سيشهد فتح باب التسجيل لـ اختبارات القدرات، والبدء في تنفيذها وفقا للجداول التي سيجري إعلانها في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022.. موحد

وأضافت المصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، لـ«لوطن»، أن موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022، موحد لجميع كليات التمريض على مستوى الجمهورية مع اختلاف الأسئلة وترتيبها، وأن غالبيتها سيكون بنظام البابل شيت.

تنسيق كليات التمريض إقليمي وليس وفق التوزيع الجغرافي

وأوضحت المصادر، أن تنسيق كليات التمريض إقليمي وليس وفق التوزيع الجغرافي، لافتة إلى أن رسوم اختبارات كليات التمريض 450 جنيها مثل باقي الكليات، موضحة أنه جرى التواصل مع الكليات المختلفة للاستعداد وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل الامتحانات.

التعليم العالي تتيح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات تجريبيا

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات تجريبيا، قبل انطلاق اختبارات القدرات، إذ من المقرر أن تكشف وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل اختبارات القدرات 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن غدا الخميس، هو آخر أيام امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022.