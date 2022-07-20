سعر الذهب اليوم عيار 18 في محلات الصاغة.. لهواة الأشكال المميزة

العديد من السيدات يعشقن الذهب بجميع أنواعه وأعيرته، وتوجد فئة عريضة تميل إلى اختيار الأشكال المميزة الأنيقة وهو ما لا يتوفر في جميع الأعيرة، لذا يبحثون عن سعر الذهب اليوم عيار 18 بشكل كبير إذ أنه من أكثر أنواع المعدن الأصفر تميزا في الأشكال والألوان والنقوشات المختلفة التي تعرف برقتها وبساطتها.

وفي إطار الاهتمام بالبحث عن أسعار الذهب التي تتغير يوميا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، نستعرض فيما يلي سعر الذهب اليوم عيار 18.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى نحو 838 جنيها للبيع، فيما وصل للشراء إلى 842 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في أسواق المال

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18، في أسواق المال إلى 777.62 جنيه بما يعادل 41.03 دولار.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يهم القراء بشكل يومي، نكشف من خلال هذا التقرير، أسعار الأعيرة المختلفة من الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو نحو 978 جنيها للبيع، و982 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1118 جنيهًا للبيع، و1112 جنيهًا للشراء، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء بين 1,107,00 جنيه و1,117,714 جنيها للبيع، ووصل إلى نحو 1,122,286 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، 7856 جنيهًا للشراء، و7824 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الأربعاء، نحو 1037 جنيهًا، بما يعادل 54.71 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 907.23 جنيه بما يعادل 47.87 دولار.