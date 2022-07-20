رئيس «بحوث القمح» بسخا: الدولة تركز على زيادة حجم الأراضي المزروعة

قال الدكتور السيد عبدالحميد، رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح بسخا، إن محطة البحوث الزراعية، تشرف على زراعة أكثر من 600 فدان، مشيرا إلى أن مصر ركزت هذا العام، على 5 أصناف فقط مقاومة للأمراض، خاصة الصدى الأصفر والأسود.

دعم الفلاح

أضاف «عبد الحميد»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يوجد من كل صنف 250 طنا بحد أقل، مبينا أن تقاوي الأساس، يتم زراعتها في نحو 20 فدانا، متابعا: «زرعنا 3.6 مليون فدان السنة اللي فاتت، والسنة هنحاول نزودها، والفلاح المصري اتعود ياخد التقاوي عشان ينتج منها، لكن حاليا الدولة مركزة على زيادة حجم الأراضي المزروعة، وحجم إنتاجية الفدان».

الأمن الغذائي وعلاقته بالأمن القومي

أكد رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح بسخا، أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي المصري، لذا تركز مصر على زراعة أكبر كمية من القمح من أجل تقليل كمية الاستيراد من القمح، خاصة بعد ارتفاع الأسعار عالميا، عقب الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت 24 فبراير الماضي، التي أثرت على سلسلة إمداد الغذاء، حول العالم خاصة أن روسيا وأوكرانيا، من أكبر الدول المصدرة للقمح، مواصلا: «إن شاء الله هنحاول نسد أكبر كمية من العجز عشان ده دورنا وفي اهتمام من القيادة السياسة بزراعة القمح بشكل متطور».