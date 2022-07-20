وفاة الشيخة مثايل آل خليفة.. خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخة مثايل آل خليفة، كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء مماثلة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

الملك سلمان: بالغ التعازي في وفاة الشيخة مثايل آل خليفة

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخة مثايل آل خليفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي السياق، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخة مثايل آل خليفة.

بن سلمان يعزي في وفاة الشيخة مثايل آل خليفة

وقال ولي العهد السعودي: «تلقيت نبأ وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

من هي الشيخة مثايل آل خليفة؟

والشيخة مثايل آل خليفة، هي ابنة الشيخ علي عيسى سلمان آل خليفة، الذي يشغل وزير شؤون الديوان الملكي بمملكة البحرين منذ 20 فبراير 2002، وهو الابن الخامس للأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وشقيق الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وكانت الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، تعرضت لوعكة صحية شديدة، جرى نقلها على أثرها إلى المستشفى إذ فارقت فيه الحياة.