طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع شديد بدرجة الحرارة ونشاط للرياح

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهارًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء، كما حذرت المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول وقت الظهيرة تجنبًا لحرارة الشمس المباشرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة غدًا سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقس مشمس يكون غائم جزئيًا على السواحل الشمالية وارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح بين 2 و3 درجة في الظل، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح في بعض الأحيان ما سيؤدي إلى التقليل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

ارتفاع الموج في شاطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها 1.5: 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على طرق ومدن المحافظة لا سيما في الساعات الأولى من الصباح.

تزاحم المصطفين بشاطئ إدكو

وتشهد شواطئ مدينة إدكو ازدحام المصطافين وذلك منذ بداية الشهر الجاري، نظرًا لتنفيذ المحافظة عددا من الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، حيث وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتوفير عددًا من العيادات التي تتمركز على الشواطئ.