طقس اليوم في البحيرة.. شبورة مائية والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الاثنين في البحيرة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً، على كافة الأنحاء.

تكون الشبورة المائية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا في البحيرة سيشهد، شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس مشمس، يكون غانم جزئياً على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجات، والرياح تنشط أحياناً، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه «1: 1.75» متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 36 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز محافظة البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وحذرت الجهات المعنية لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

تواجد المصطافين على شاطئ إدكو

ويشهد شاطئ إدكو بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من الصطافين لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية، كما شهد الشاطئ زيادة الإعداد في إجازة عيد الأضحى المبارك، كما اتخذت مديرية الصحة إجراءات احترازية لحماية المصطافين حيث تم توفير عيادة طبية متكاملة أمام الشاطئ.