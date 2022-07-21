مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 15 ألف سائح على 103 رحلات اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الخميس، 103 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين

وأفاد مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان، اليوم الخميس، 103 رحلات طيران، تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، حيث يستقبل مطار الغردقة 86 رحلة ومطار مرسى علم 17 رحلة، قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وكشف وائل سيد رئيس مجلس إدارة إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، أن الحركة السياحية تعيش أزهى الأوقات تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطاري مرسى والغردقة، حيث تشهد المطارات زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية خاصة الألمانية والتشيكية والبولندية.

شواطئ الغردقة ومرسى علم

وأضاف وائل سيد لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن فنادق ومنتجعات الغردقة ومرسى علم تشهد ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ سنوات، ووصلت إلى 95٪، نظرا للإقبال الكبير على الحجوزات بالفنادق والمنتجعات السياحية وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الخارجية، إضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين.