أنثى دولفين تطلب الاستغاثة بشواطئ الغردقة.. التف بها خيط سنارة (صور)

ناشدت شيماء محسن، مدربة غوص بالغردقة، أجهزة البحر الأحمر لتقديم المساعدة لأنثى دولفين بمنطقة «أبو جلاوة» بشواطئ المدينة، حيث ظلت تستغيث للتخلص من التفاف خيط أحد الصيادين حول زعنفتها ولا تستطيع التخلص منه، ما قد يتسبب في قطع الزعنفة لأن الخيط محمل بأثقال.

أنثى دولفين تستغيث بشواطئ الغردقة

وأوضحت مدربة الغوص لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أنها كانت في رحلة غوص بمنطقة أبو جلاوة بشواطئ الغردقة برفقة عدد من السائحين، واقتربت منها أنثى الدولفين طلبا للمساعدة، وظلت تدور حول نفس المكان لمدة 40 دقيقة، وتبين أنها تعاني من التصاق سنارة صيد والتفاف خيط حول زعنفة ذيلها.

ولاحظت «محسن»، أن الخيط محمل بأثقال، حيث يعتاد الصيادون على وضع أثقال من الرصاص في الخيط حتى تنزل السنارة لأكبر عمق ما يتيح اصطياد أسماك كبيرة.

وطالبت شيماء جلال أجهزة البحر الأحمر بسرعة البحث عن أنثى الدولفين وتخليصها من الخيط العالق بها في أسرع وقت، حتى لا تتعرض لقطع في زعنفة الذيل، وحرصا على حياتها.

أنواع الدلافين بالبحر الأحمر

ومن جانبه، طالب حسن الطيب الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق، محميات البحر الأحمر والغواصين الذين يعملون بهذه المنطقة بسرعة البحث عن أنثى الدولفين، وتقديم المساعدة اللازمة لها وإنقاذها.

وذكر لـ«الوطن»، أن الدلافين ثروة بحرية يأتي إليها السائحون الأجانب خصيصاً لرؤيتها، وذلك أثناء ممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء.

وأشار إلى أن شواطئ البحر الأحمر تضم أنواعا من الدلافين، أشهرها ذو الأنف الزجاجي، والتي تتواجد بأعداد كبيرة في شواطئ البحر الأحمر، والدولفين الدوار، والدولفين القاتل الكاذب، والدولفين القائد قصير الزعنفة، والدولفين ريسو، والدولفين الحدب الهندي، لافتا إلى أن الدلافين تمثل عامل جذب سياحي لشواطئ الغردقة.