قطع وضعف المياه في بعض المناطق بمحافظات الصعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ومواصلة ضعف المياه بالأدوار العليا وقت الذروة بمنطقة شرق وغرب أسيوط لإجراء نظافة وتطهير المروق.

أماكن قطع وضعف المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن انقطاع المياه عن مناطق «منشأة عبدالصمد» وضعفها عن قرية ننا بمركز إهناسيا، اعتبارًا من الساعة 6 من صباح يوم غد الخميس، وحتى الساعة 6 من مساء نفس اليوم.

وذكرت الشركة أن سبب انقطاع المياه نظرًا للقيام بأعمال التطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه منشأة عبدالصمد، مركز أهناسيا، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأشارت إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في بيان، استمرار ضعف المياه بالأدوار العليا حتى الساعه 11 من مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة شرق وغرب أسيوط؛ لإجراء نظافة وتطهير المروق رقم 3 الخاص بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة الكبرى، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشارت الشركة، إلى أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS، على أتم الاستعداد؛ لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.