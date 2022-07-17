خريطة قطع المياه عن 3 مدن وضواحيها بالقليوبية والمنوفية غدا.. 7 ساعات

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام شركتي القليوبية والمنوفية بقطع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملهما، بسبب القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وتطهير الخزانات.

مدة قطع المياه والمناطق المتأثرة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه سيتم قطع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غد الاثنين حتى الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وطالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

أماكن ومدة قطع المياه بالمنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بكفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم، بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأضافت الشركة، أنه سيتم قطع المياه غدا أيضًا عن مدينة تلا وقريتى طوخ دلكة وميت أبو الكوم، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم، بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

تدبيرالكميات المياه المناسبة بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة، لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.