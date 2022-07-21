فريق طبي ينجح في إنقاذ يد طفلة من البتر بطنطا.. «دخلت مفرمة اللحوم»

استقبل مستشفى خاص في مدينة طنطا، طفلة في العقد الأول من عمرها، وكف يدها اليمنى داخل ومفرمة لحوم منزلية، وحالتها الصحية غير مستقرة، وفي حالة بكاء هستيري، ويتطلب حالتها إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ يدها.

وكشف شهود عيان، أن الطفلة تدعى «ر . ع»، 8 سنوات، في الصف الثالث الابتدائي، وتقيم في مدينة طنطا، وجاءت الى المستشفى برفقة أسرتها، ويدها داخل مفرمة لحوم وغير قادرين على إبعاد المفرمة عنها، او استخراج يد الطفلة منها، خشية قطع اليد، الأمر الذى يستلزم معه إجراء جراحة عاجلة لها لإنقاذ يدها من البتر.

لهو الطفلة

وأكد الدكتور مفيد فهيم مدير المستشفى الخاص بمدينة طنطا، أن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى ويدها داخل مفرمة لحوم أغلقت عليها أثناء لهوها بها، ولم تفلح عدة محاولات لاستخراج اليد من المفرمة، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي من جراحي التجميل ضم كلا من الدكتور مصطفي بدوي أخصائي جراحة التجميل وجراحات اليد، والدكتور محمد جعفر أخصائي العناية والحالات الحرجة، والدكتور عادل فيكتور استشاري التخدير، والدكتور فيكتور فايز أخصائي التخدير، ومشاركة قسم التمريض بالمستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتور جوزيف بطرس مدير عام المستشفيات.

حالة الطفلة

وأشار إلى أنه بعد الفحص تبين وجود تهتك شديد في الأنسجة وأوتار اليد والضفيرة المغذية لأصابع اليد، وتم إجراء عملية جراحية لها، وجراحة ميكروسكوبية بدقة، وتم إنقاذ يد الطفلة من البتر بعد عملية استغرقت نحو ساعتين.

وذكر «فهيم»، أن حالة الطفلة ممستقرة الآن بعد إجراء العملية الجراحية، وقدرتها على استعادة حركة يدها.