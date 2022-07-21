السيسي يدعو لتعزيز جهود إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المجتمع الدولي ما زال يواجه العديد من التحديات التقليدية، مؤكدا أنّ مصر تدعم كل الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على استقرارها وأمنها، ومساعي تقسيم الدول وهدم مؤسساتها الوطنية، وإعلاء الولاءات القائمة على أسس طائفية ومذهبية على حساب مفهوم الدولة الوطنية.

الدكتوراه الفخرية للرئيس السيسي

وأضاف السيسي، خلال حفل منحه شهادة الدكتوراه الفخرية، وتكريمه في جامعة بلجراد الصربية، أنّ مصر طالما طالبت باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي له بجميع صوره وأشكاله، وتكثيف التعاون الدولي ومكافحته.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس، أنّ مصر تدعو إلى تعزيز الجهود الرامية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، في ظل المخاطر التي تهدد بقايا البشرية والسلم والأمن الدوليين، كما تستمر مصر في دعم القضية الفلسطينية، حتى تتحقق طموحات الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود 1967م.