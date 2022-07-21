ضبط شاب بتهمة إنهاء حياة صديقه في قرية بمنشأة القناطر

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية شاب عثر على جثته بمنشأة القناطر، وأشارت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، أن صديق القتيل أنهى حياته بسبب خلافات بينهما، وتم القبض عليه.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بمقتل شاب والعثور على جثته بإحدى الطرق في قرية تابعة لدائرة المركز، وتوجهت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتم مناظرة الجثة، ونقلها إلى مشرحة زينهم، ومعاينة مكان الحادث.

وتوصلت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، أن صديق القتيل متورط في الجريمة.

تشريح الجثة والتصريح بدفنها

وتمكن رجال المباحث من ضبط الجاني، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.