محافظ أسيوط يكرم فريق «سيمكس» لكرة القدم بعد صعوده للدوري الممتاز

كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فريق نادي أسمنت أسيوط لكرة القدم، لصعوده للدوري الممتاز «ب»، ودخوله منافسات الدوري المصري، وذلك خلال زيارته للمدينة الرياضية بشركة أسمنت أسيوط «سيمكس»، وذلك برفقة الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعدد من القيادات وأعضاء الفريق.

تكريم الجهاز الفني

وكرم المحافظ، الجهاز الفني للفريق ومنحه درع المحافظة، تقديرًا لتميز الفريق الأول لنادي أسمنت أسيوط لكرة القدم الصاعد للدوري الممتاز «ب»، موجها الشكر لأعضاء الفريق وجهازه الإداري للمجهود المبذول من الفريق الأول وصعودهم للدور الممتاز، والذي يمثل نجاحا لمحافظة أسيوط وشبابها وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للوصول إلى قمة الدوري، معلنًا دعمه الكامل للرياضة والأنشطة الرياضية بالمحافظة، وتكريمه المتميزين في مختلف الرياضات لحثهم على بذل المزيد من الجهد.

كما وجه الشكر لقيادات شركة أسمنت أسيوط لاهتمامهم بالفرق الرياضية بالنادي وصقل خبرات ومواهب الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في كافة المنافسات الرياضية والبطولات، وتبنيهم لأول أكاديمية للسيدات لكرة القدم بالنادي.

تكريم الفريق الأول لكرة القدم

وأشارت المهندسة زينب حجازي إلى فرحتهم وسعادتهم بزيارة المحافظ للمدينة الرياضية وتكريمه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ودعمه المستمر للأنشطة الرياضية والرياضيين وخاصة الشباب والناشئين، ناقلة تحيات وتقدير كارلوس جونزاليس، رئيس مجلس إدارة الشركة، للمحافظ لزيارته للمدينة الرياضية وتكريمه للفريق، منوهة إلى تكريم مجلس إدارة أسمنت أسيوط ونائبه وفيق بشارة للفريق الأول لكرة القدم الصاعد نهاية الموسم الماضي للدوري الممتاز «ب» والذي حضره الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

ووجه رسالة للجهاز الفني للفريق واللاعبين قائلا: «إننا نسعى في أسمنت أسيوط لإسعاد مجتمع أسيوط والكرة تسعده، ولذلك ندعم ونساند الفريق وكل فرق الناشئين بأسمنت أسيوط، وهذا دورنا لأجل أن نخرج من أسمنت أسيوط أبطال في الحياة وليس الفوز ببطولات فقط، وسنساند الفريق وندعمه ببعض اللاعبين المتميزين من أجل المنافسة على تحقيق الهدف الأكبر وهو الصعود للدوري الممتاز»، كما طالبهم ببذل الجهد المضاعف في الموسم الجديد حتى يصعدوا للممتاز مع الكبار ويسعدوا شعب أسيوط بالكامل.