الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية يحتفل بالعيد السبعين لثورة 23 يوليو

صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بأن الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية سيقيم مؤتمرا احتفالا بالعيد السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة في الساعة السابعة، مساء يوم الأحد المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى في مقر حزب مصر القومي بشارع الترعة البولاقية بشبرا.

المشاركون في الاحتفالية

يتحدث فيه كل من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، والدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني، والدكتور حسام عبدالرحمن، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف خالد العطفي، رئيس حزب الأمة وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف، والسيد العادلي رئيس حزب شباب مصر وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف، ورمضان الأقصري، رئيس حزب مصر 2000، وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف وعبدالحي خلاف رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف ومحمد فواز رئيس حزب تحيا مصر، وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف، ومحمد أبو الفضل نائب رئيس حزب نصر بلادي، وعضو المجلس الرئاسي للائتلاف، ومحمد صلاح زايد رئيس حزب النصر، وعبدالرشيد أحمد نائب رئيس حزب العدالة الاجتماعية وأمينه العام.

الكلمة حول إنجازات الثورة

ومن المقرر أن تكون كلمات رؤساء أحزاب الائتلاف الوطني حول إنجازات ثورة 23 يوليو، وما تبقى منها والحوار الوطني وتجديد الحياة الحزبية والسياسية المصرية على طريق الجمهورية الجديدة.