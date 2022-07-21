المشاركون في «مؤتمر حماية الخصوصية» يحذرون من انتشار الجرائم الإلكترونية

أكد السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، حرمة الحياة الشخصية للأفراد، وضرورة مراعاة الخصوصية، وأن التعدي عليها يعد جريمة، كما أشار إلى أن الدستور المصري يعمل على حماية حق المواطن في أن يحظى بالخصوصية، مشيداً بمواد الدستور الذي حظى بموافقة واسعة من المصريين في 2014.

البقلي يحذر من انتشار الجرائم الإلكترونية

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون بين اللجنة العليا الدائمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه في إطار عمل الدولة المصرية في مواكبة التغيرات الحالية، تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الصناعي، كما لفت إلى أن القانون اهتم بتنظيم عملية نقل البيانات الشخصية، حتى تكون مؤمنة ويضمن المواطن عدم تسريبها، فضلا عن انطلاق الدولة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع زيادة التطور وسرعة وتيرته، ازدادت الجرائم الالكترونية، الظاهرة التي باتت منتشرة خلال الفترة الأخيرة، مشددا على تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، وأن خصوصية الإنسان أصبحت في تهديد مستمر، والحماية القانونية ليست كافية على المستوى التطبيقي والعملي.

طارق رضوان: حقوق الإنسان تتصدر أجندة العمل الوطني

ولفت رضوان إلى أن قضايا حقوق الإنسان تتصدر قائمة أجندة العمل الوطني في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أشاد بالمؤتمر وقال إنه يتواكب مع التطورات المصرية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار رضوان إلى الخطوات العديدة التي اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة في ملف حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، التي تعمل على دراسة أحوال المحتجزين في قضايا لها علاقة بالشأن العام، ولم يتورطوا في قضايا عنف، هذا إلى جانب العمل على إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز في مصر وفقا لفلسفة الحماية المجتمعية.