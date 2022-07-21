حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يختار مواليد برج العقرب شركاء حياتهم بناء على عدد من المعايير والأسس، ومن أهمها الشخص الذي يمتلك الكثير من الطاقة والحيوية والنشاط والتفاؤل، كما يميل مولود ذلك البرج إلى الشخص الذي يظهر الاهتمام به بشكل دائم والذي يسانده ويساعده على الوصول إلى أهدافه وتحقيقها.

كما ينجذب مواليد برج العقرب للشخصيات التي تتمتع بالروح والأسلوب المرح وخفة دمه، وغير المتشائمين الذين يمتلكون نظرة إيجابية للحياة طوال الوقت وبشكل دائم.

ويتصف أصحاب برج العقرب أيضًا بالاتزان والهدوء، ولكنهم يفضلون الغموض في كثير من الأوقات ولا يقبلون الجدال الكثير خاصة عندما يكونون مخطئين.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ «الوطن» إنه على الرغم من التشوش الذي يعانيه مواليد برج العقرب اليوم، إلا أن القمر في منزل الحب يدعو للاحتفال بالحب مع من يحبون وشركاء حياتهم.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

وعلى الصعيدين العملي والمهني، أوضحت «فؤاد» أن الشمس والقمر يساعدان أصحاب برج العقرب على حسم بعض الأمور واغتنام الفرص المتاحة على الرغم من الضغوط.