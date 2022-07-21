حظك اليوم برج العقرب الخميس 21-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب شخص طموح يقوم بتحقيق أهدافه بقوة، ويفضل دائمًا الكتمان والغموض في حياته العملية، ولا يسعى لإيذاء أي شخص، لكن الأمر الذي يتغير عندما يتعرض للخيانة أو الغضب، خاصة أنه عنيد للغاية.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، بشأن ما يخص مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، وتأثيرها يوميًا على طاقة الإنسان، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، يكون القمر والمريخ وأورانوس في مواجهتك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، حاول أن تتجنب الحدة مع من تحب أو مع شريك حياتك، ويجب أن تظهر رغباتك بلطف.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.