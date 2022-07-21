حظك اليوم برج الجدي الخميس 21-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل رجل برج الجدي إلى إخفاء شخصيته الحقيقة التي تكون مليئة بالعطف والحنان، فهم يبنون حولهم جدارا لا يمكن لأحد تخطّيه، ولكن إذا اقتربت منهم كثيرا تعرف أنهم أشخاص حسّاسون للغاية وعطوفون جدًّا، وهم أشخاص أوفياء كثيرا لمن حولهم.

صفات مواليد برج الجدي في الحب

لا يدخلمولود برج الجدي في العلاقات بسهولة فهو يجد صعوبة في إيجاد شريكة حياة تستطيع أن تتفهمه ويقترب منها، فهو يتأنّى كثيرًا قبل البدء بأيّة علاقة، لذا يظل كثيرا في العلاقة حتى يتخذ قرارا بالارتباط الجاد، ويعرف عن رجل هذا البرج الجاذبية العالية التي تجعله مميّزًا عن غيره من الرجال، ويعتبر من الرجال الذين لا يمكن الوصول إليهم بسرعة وسهولة، ولذلك فإنّه يعتبر ذو شخصية ساحرة بالنسبة للجنس الآخر.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ بوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

يمر مواليد برج الجدي بالكثير من الضغوط منذ فترة، ولكن يتغير الوضع قليلا اليوم، إذ أن الوضع الفلكي يجعلك ملهما ويمنحك أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم مما يبشرك بعقد لقاءات ناجحة وتقترب اليوم ممن تحب ببساطة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.