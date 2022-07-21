حظك اليوم برج القوس الخميس 21-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن شخصية برج القوس الانفتاح والانطلاق وكره التقييد، مما يجعله في مجال العمل يميل إلى اختيار وظائف تناسب طبيعته المحبة للانطلاق والمتعة، فمثلا يحب أن يعمل وكيلا أو مندوبا لشركة لكي يتحرك كثيرا أو يسافر إلى بعض الأماكن، أو مُصوِّرا، أو باحثا، أو دبلوماسيّا، إذ أنه يمكن أن يبدع في هذه المجالات كثيرا، إذ يجد نفسها بها وممتعتها ويقدسها ويؤدديها على أكمل وجه.

صفات مواليد برج القوس في العمل

يحب مولود برج القوس العمل المنظّم ويخلصون في أداء العمل كثيرا، ويحبون التفكير والإبداع ولا يتوقفون عن طرح أفكار جديدة تطور من العمل الذي ينتمون له، ويبتعدون عن الأعمال الروتينية والرَّتيبة التي تجعلهم يجلسون في مكان واحد لفترةٍ طويلة.

وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في منزل العمل الإيجابي، مما يدفعك لتحقيق نجاحات اليوم، ويمدك الحماس الكبير الذي يجعلك مُصرا على صُنع المعجزات، وتنجح في توظيف جهودك بشكل رائع اليوم وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تستطيع أن تتحرر من الضغوط التي تقع علك منذ فترة، كما تنجح في أن تجد حلا لمشاكل عالقة، وتدير علاقاتك بذكاء، وفقا لما قالته خبيرة لأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.