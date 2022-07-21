حظك اليوم برج الحوت الخميس 21-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الحوت، أنهم أشخاص أذكياء يحبون البساطة وتجدهم ودودين في معاملاتهم، وكثيري الاهتمام بمن حولهم، لذا يمكن تصنيفهم بأنهم أفضل الأصدقاء؛ ويضعون رغبات أصدقائهم وحاجتهم في الأولوية، وهم مخلصون جداً، وعاطفيون، كما أنهم يحبون العائلة ويقدمون لها كامل الاهتمام، والحب، وهم من أقدر الناس تعبيراً عن مشاعرهم لمن حولهم ولا يتوقون عن البوح بمشاعرهم في كل الأوقات وفي كل مناسبة لمن حولهم.

وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت اليوم الخميس الموافق 21 يوليو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

يتواجد القمر والمريخ وأورانوس بمنزل العلاقات اليوم؛ مما يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وطلباتهم ما داموا في حاجة لذلك، كما أنه تصرفاتك معهم تجعلك تعرف كيف تأسرهم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوضع الفلكي يدعمك ويعدك اليوم بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها مع الأخوة والأحباب.