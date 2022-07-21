حظك اليوم برج الدلو الخميس 21-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يوجد لدى مواليد برج الدلو بعض العيوب التي تؤرقهم وتعكر صفوهم وصفو الآخرين، وتسبب لهم الإزعاج والبعد عنهم في بعض الأحيان، أبرزها الغيرة وحب الامتلاك فهم إذا وقعوا في الحب يظلون يتمسكون بمحبوبهم ويحبون أن يخفوه عن الأعين حولهم.

صفات برج الدلو

ومن ضمن صفات برج الدلو الخوف من الارتباط ولا يحبون التخلّي عن حريّتهم، ويحبون أن يستمتعوا بحياتهم رغم قُربهم لأصدقائهم وامتلاكهم ميزّة حسن الاستماع للآخرين، ويميلون إلى الانعزال عن النّاس والابتعاد عن المشاركة، مما يُضيع عليهم الكثير من الفرص التي يندمون عليها فيما بعد، ومن عيوبهم أنه متعصّبون لرأيهم وليس لديهم مجالاً لتبنّي حلول وسطى.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، وفق ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

عليك أن تلتزم الهدوء اليوم وأن تصبر قليلا حيث تطالبك الأفلاك أن تحترس من النصب أو الاحتيال، لذا عليك أن تلتزم الصمت وعدم الحديث عن أخبارك ومخططاتك للآخرين، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ بوابة «الوطن»، إن القمر يتواجد في وضع معاكس لذا تميل اليوم لاسترجاع ذكريات مؤلمة، وعليك ألا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.