إنتاج وترميم أفلام لذوي القدرات الخاصة.. أبرز فعاليات «القومي للسينما»

على مدار عام مالي كامل، عقد المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، العديد من الأنشطة الثقافية والإنجازات، من إنتاج أفلام روائية قصيرة وتسجيلية وتحريك ونوادي سينما بعدد من محافظات الجمهورية، وعدد من الورش الفنية والفعاليات الثقافية.

أنتجت الإدارة التابعة للمركز، أفلام منها التسجيلي «القاهرة عمارة الروح والعقل» إخراج لؤي جلال، والفيلم الروائي القصير «مش بالورقة والقلم» إخراج أحمد محمد عبده؛ وفيلم «بداية الفيلم عشرينيات القرن الماضي» إخراج سارة رزيق والفيلم الروائي القصير «فليحيا أبو الفصاد» إخراج حازم مصطفى، والفيلم التسجيلي «نص نعل» إخراج أحمد إبراهيم، وفيلم التحريك «لما أكبر» إخراج سامح الشرقاوي، وفيلم التحريك «انتيكه» إخراج زكريا عبد العال، وفيلم التحريك «نفسي أطير» للمخرج أسامة أبو زيد.

وعن مرحلة المونتاج، يتم حاليا عمل المونتاج لكل من فيلم «بليغ حمدي عاشق النغم»، للمخرج حسين بكر وفيلم «أصل الحكاية»، إخراج سهام عبد المنعم، ودخل كل من فيلم التحريك «ندى» للمخرجة ريم لطفي، و«بعد نظر» إخراج رانيه محمود، في المراحل النهائية.

أما الفيلم التسجيلي «سوق الخميس» إخراج طارق الزرقاني فقد دخل في مرحلة تركيب الموسيقى التصويرية والتترات.

احتفالية «القاهرة عاصمة للثقافة»

وقام المركز بعدد من الملاحقات الوثائقية لكل من احتفالية «القاهرة عاصمة للثقافة» بسور القاهرة الشمالي وافتتاح معرض فيصل للكتاب، واحتفالية الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، واحتفالية مرور 50 عاما علي إنشاء كلية الفنون الجميلة ، واحتفالية جائزة المبدع الصغير واحتفالية عشرينيات القرن الماضي للمجلس الأعلى للثقافة.

كما أقام المركز، بنادي سينما أوبرا الإسكندرية، ونادي سينما أوبرا دمنهور وبورسعيد، إلى جانب إقامة نادي سينما الشباب، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية بالهناجر وبمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، ونادي سينما المرأة بالقاهرة.

وجرى عقد بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للسينما، لإقامة عروض للأفلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية.

أنشطة مركز الثقافة السينمائية

وتضمنت فعاليات وأنشطة مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف، العديد من العروض لأهم الأفلام المصرية والعالمية، وعروض أولى لعدد من الأفلام المصرية، والندوات الفنية التي استضافت كبار النقاد السينمائيين، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات لذوي القدرات الخاصة، ومن ضمنها عروض أفلام تحريك وورش قص ولصق، وورش تلوين، وورش حكي للأطفال، إلى جانب كورسات مجانية لمهارات التكوين البصري، وورشة أساسيات النقد السينمائي.

كما تم عقد بروتوكول تعاون بين إدارة الموهوبين والتعليم الذكي، لإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، وإقامة أسابيع ثقافية للتراث الإسلامي، وورش للنقد السينمائي وندوات لكبار النقاد، وعمل زيارات لمكتبة المركز العريقة كأقدم مكتبة سينمائية في مصر.

كما افتتحت السيناريست زينب عزيز، مركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون، إذ أقيمت به العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، ومن ضمنها ورش للسيناريو والديكور السينمائي والإخراج وورش للأطفال.

كما أقام المركز القومي للسينما، فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بمشاركة 31 دولة، التي تم خلالها ترميم ثلاثة أفلام للمخرج الكبير خيري بشارة، وهي «طبيب في الأرياف- طائر النورس- صائد الدبابات»، وترميم وعرض فيلم «كرسي توت عنخ أمون»، للمخرج الكبير شادي عبد السلام، احتفالا بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، وجاءت هذه الخطوة كبداية لمشروع ترميم للعديد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية.

وخلال الدورة، تم الاحتفاء بالمخرج الكبير خيري بشارة، وتكريم المخرج عواد شكري، وعمل عدد من الورش من ضمنها ورشة الإنتاج وتوزيع الفيلم الوثائقي للمنتج حسام علوان، وورشة تدريب الممثل للفنان أحمد كمال وورش فنية للرسوم المتحركة.

برنامج خاص لأفلام الأطفال

كما تم عمل برنامج خاص لأفلام الأطفال، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بحضور أطفال المدارس، ومعرض للصور الفوتوغرافية المصورة علي شريط سيلولويد، إلى جانب عرض فيلم أربعة أيام مجيدة إخراج صلاح التهامي احتفالا بمئوية المخرج صلاح التهامي.

وأصدر المهرجان، عدد من الكتب تحت عنوان «عواد شكري.. ابن الصعيد» تأليف الناقدة صفاء الليثي، و«محسن ويفي.. مختارات نقدية» إعداد جميلة ويفي، و«السينما التجريبية فجر بلا نهاية» تأليف صلاح سرميني، و«خيري بشارة عن تجربته في السينما التسجيلية» تأليف خيري بشارة.

كما تم اختيار عدد من كبار الفنانين والسينمائيين، كأعضاء لجنة تحكيم للمهرجان، التي ترأسها المخرج الفرنسي لادج لي (Ladj Ly)، الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان 2019 عن فيلم «البؤساء».