ملتقى توظيف من «الشباب والرياضة» في 26 يوليو المقبل.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن ملتقى توظيف جديد للشباب، وذلك بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن التفاصيل الخاصة بالملتقى التوظيفي الجديد وكافة الشروط والتخصصات المطلوبة، حسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وفي إطار الخدمات المتنوعة التي تقدمها «الوطن» يوميًا لمتابعيها وقرائها، نستعرض من خلال السطور التالية، الشروط والتخصصات المطلوبة للملتقى التوظيفي الجديد.

مواعيد ملتقى التوظيف برعاية الشباب والرياضة

- اليوم التوظيفي المفتوح الخاصة بشركة محجوب للتجارة والاستيراد.

- العنوان: 150 شارع البحر الأعظم بجوار مستشفي الرمد بالجيزة.

- الميعاد: بداية من يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 28 يوليو من العاشرة صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

- محاسب فرع.

- موظفين استقبال.

- موظفين بقسم المبيعات داخل الفرع.

- موظفين أمناء مخزن.

- موظفين خدمة العملاء.

- موظفين دعم فني.

- مدخلين بيانات.

- مراقبين مخزون.

- أمن إداري (مؤهل متوسط).

أماكن العمل: بفرعي الشركة في الجيزة والشيخ زايد.

الشروط والتقديم

- مؤهل عالي.

- لا يزيد السن عن 28 عامًا.

- يفضل من سكان محافظة الجيزة أو أكتوبر.

- الموقف من التجنيد.

المميزات والحقوق

- الراتب حسب كل وظيفة ويبدأ من 3000 جنيه.

- حوافز كل شهرين.

- زيادة سنوية.

- إجازات أسبوعية ورسمية.

- إتاحة فرص للترقي.

- تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- التقديم من خلال الرابط الإلكتروني، أو الحضور إلى مقر الشركة مباشرة في 150 شارع البحر الأعظم بجوار مستشفي الرمد بالجيزة.

- ويمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال الرابط.