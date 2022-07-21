مصرع طبيبة في حادث سقوط مصعد شركة أدوية بمدينة أكتوبر

سقط مصعد شركة أدوية في مدينة أكتوبر، ما أدى إلى وفاة الطبيبة سميرة عزت ،الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، وتم القبض على فني الصيانة الخاص بالمصعد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، بعد الاستماع لأقوال الفني في تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

أقنعها فني الصيانة بالركوب

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع طبيبة داخل شركة أدوية شهيرة بمدينة أكتوبر، فتوجهت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وتبين أن الطبيبة سميرة عزت، فقدت حياتها نتيجة سقوط مصعد معطل، بعدما أقنعها فني الصيانة بالركوب، حيث سقط المصعد ولقيت مصرعها، فيما أصيب الفني.

وألقى رجال المباحث القبض على فني الصيانة، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.